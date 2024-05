’Il provino’ degli Evasi venerdì al Dialma Ruggiero

Una settimana ricca di impegni quella che attende la Compagnia degli Evasi. Spetterà al gruppo teatrale di Castelnuovo Magra inaugurare mercoledì a Carrara in prima regionale, sul palcoscenico del Nuovo Cinema Garibaldi la terza edizione della rassegna di teatro contemporaneo ’RestArt!’ organizzata dalla locale Compagnia teatrale A Ufo in collaborazione e patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Carrara e FITA Toscana. In scena lo spettacolo ’Chi ha paura di Virginia Woolf?’ in programma alle 21. Venerdì invece al Teatro Dialma Ruggiero di Spezia sempre alle 21 primo appuntamento con gli spettacoli degli attori che hanno seguito i corsi di avviamento alla recitazione teatrale amatoriale della Compagnia degli Evasi che metteranno in scena lo spettacolo ’Il provino’ del regista Bruno Liborio. Lo spettacolo è un atto unico di 90 minuti circa, durante i quali un manipolo di aspiranti attori si presenta ad un fantomatico "provino" per ottenere un ruolo in una importante opera teatrale cercando di dimostrare di esserne degno. Non tutto andrà come sperato e ambizioni, cattiverie e gelosie lasceranno alla fine il posto ad amicizia, attrazione, debolezze e ingenuità. Sul palco gli attori Franco Ceresini, Fiorella Cavallini, Simonetta Avanzini, Riccardo Avanzini, Tatiana Magnani, Sara Ceresini, Pietro Moracchioli, Gabriele Ermacora.