Il Premio Chatwin torna a casaLargo alla passione per i viaggi Scrittori e fotografi protagonisti

LA SPEZIA

Viaggiatori e appassionati di letteratura di viaggio, preparate i vostri testi e le vostre immagini, perché il Premio Chatwin torna alla Spezia. Ideato nel 2001 da Luciana Damiano, il Premio è dedicato allo scrittore e fotografo inglese Bruce Chatwin, con la consueta e consolidata consulenza di Elizabeth Chatwin – moglie dello scrittore e presidente onorario del Premio – dello scrittore inglese Colin Thubron, dello scrittore e traduttore Davide Sapienza e dell’antropologo David Bellatalla. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale Chatwin, con il contributo di Comune della Spezia, Regione Liguria e il sostegno della Fondazione Carispezia. Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile sul sito www.premiochatwin.it e i lavori dovranno essere consegnati entro il 21 ottobre. La preselezione sarà affidata ad una commissione di 10 esperti e, a stilare la classifica dei finalisti di ciascuna sezione sarà una giuria composta da scrittori, giornalisti, fotografi, autori televisivi, registi, antropologi e presieduta dallo scrittore Andrea De Carlo e dal fotografo Francesco Cito. Al termine del concorso, la manifestazione proseguirà il 17 e 18 novembre con incontri, mostre fotografiche, laboratori nelle scuole. Tra le novità, un approfondimento dedicato alla Patagonia, regione a cui Bruce Chatwin dedicò l’opera prima della sua produzione letteraria’. Ritorna poi il premio speciale ‘Viaggi in punta di matita’, che quest’anno sarà ritirato dal fumettista, editore e regista Igor Tuveri, in arte Igort. Immancabile un focus sul futuro della letteratura di viaggio nell’era digitale con un incontro che avrà tra gli ospiti il blogger e viaggiatore Claudio Pelizzeni. Per avvicinare i più giovani alla letteratura e al viaggio, il Premio ha promosso due iniziative: ‘Viaggi a Km 0’, un laboratorio di scrittura condotto da Andrea Bocconi; ‘Sì, viaggiare’, che impegnerà un gruppo di studenti nella realizzazione di prodotti giornalistici multimediali. Concluderà la manifestazione un evento-spettacolo al Teatro Civico dove si alterneranno proiezioni, letture, incontri con ospiti nazionali ed internazionali; la premiazione dei vincitori; la consegna dei premi speciali, riconoscimenti a personalità tra le più rappresentative del panorama culturale del cinema, della fotografia, della musica, dell’ambiente e del fumetto. Ad anticipare la tappa finale, una mostra fotografica, a cura di Maurizio Garofalo.

Marco Magi