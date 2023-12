Il polo Amazon assume 170 addetti

Sarà l’anno dell’apertura di Amazon. Nei primi mesi del 2024 infatti si aprirà nell’area Spinelli della zona industriale di proprietà Spinelli a Santo Stefano Magra il polo logistico del colosso della distribuzione con un contratto di affitto di 12 anni. Un investimento di circa 20 milioni di euro che prevede l’assunzione di 170 dipendenti. Si tratta di un importante iniezione al mondo dell’occupazione che si inserisce in un quadro in crescita del lavoro anche nella Provincia spezzina. Come è emerso dalle elaborazioni del Servizio Informazione economica e Orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior le entrate programmate nel periodo dicembre 2023-febbraio 2024 dalle imprese spezzine sono 4.140 ovvero 50 unità in rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. La prevalenza si concentra nel settore dei servizi, industria e imprese formate da meno di 50 dipendenti. La richiesta riguarderà giovani con meno di 30 anni, personale immigrato e il 9% delle assunzioni sarà destinato a personale laureato. Nel mese di dicembre chesta per finire il report ha rilevato una prevalenza dei contratti a tempo determinato, circa il 69%, mentre il 31% sono assunzioni a tempo indeterminato oppure di apprendistato.

m.m.