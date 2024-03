’Il pastore e la strega’ al Nuovo

Serata dedicata ai temi dell’ambiente al cinema Il Nuovo di via Colombo, dove domani alle 21, alla presenza del regista Stefano Santachiara, già conosciuto come giornalista di inchiesta, e di una rappresentanza degli attori, sarà proiettato il film indipendente ’Il pastore e la strega’. La pellicola, che fa il suo debutto in città, narra la storia di Emanuele, giovane fabbro che cambia la propria vita e si dedica alla pastorizia. Dopo questo cambiamento per lui epocale, si troverà insieme alla propria comunità a far fronte alla minaccia costituita dagli interessi di un gruppo di speculatori senza scrupoli e collusi con la malavita. Dopo la proiezione, la serata, presentata dalla giornalista Chiara Tenca, continuerà con un dibattito sui temi legate alla salvaguardia dell’ambiente. Il regista, in occasione dell’evento, manifesta la solidarietà ai gestori della sala, al centro di un contenzioso con la proprietà dell’immobile.