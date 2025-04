Il Parco nazionale per la prima volta a Euroflora

Per la prima volta il Parco nazionale delle Cinque terre partecipa a Euroflora, portando a Genova, nel cuore della più importante rassegna florovivaistica internazionale un racconto suggestivo e poco conosciuto: quello delle ’altre Cinque Terre’, dove l’intreccio millenario tra uomo e natura disegna un paesaggio irripetibile, riconosciuto e tutelato dall’Unesco e al centro di progetti di ricerca, tutela e valorizzazione. L’allestimento del Parco, pensato come un invito a esplorare il territorio in versione ’espressa’, accompagna il visitatore in un viaggio attraverso fondali marini, terrazze vitate e crinali boscosi, offrendo una lettura nuova e profonda di un paesaggio che va oltre l’immagine da cartolina. Dalle praterie sommerse di Posidonia oceanica, cuore blu dell’Area Marina Protetta e simbolo di equilibrio ecologico, si risale tra macchia mediterranea e boschi sempreverdi, fino a raggiungere i terrazzamenti scolpiti dall’uomo con muri a secco. Lo stand sarà anche uno spazio vivo, verticale, interattivo, dedicato al dialogo tra scienza, educazione ambientale e tradizione con approfondimenti tematici e multimediali. Grazie a prestigiose collaborazioni scientifiche il Parco offrirà un ricco calendario di incontri e laboratori. La partecipazione sarà l’occasione per presentare il nuovo orto botanico di Monterosso – a fianco dell’antico convento dei Cappuccini – e il volume sull’Erbario settecentesco di Montesanto di Fra Giuseppe da Spello, alla presenza del botanico Mauro Mariotti e della storica Romilda Saggini; l’appuntamento è per il 3 maggio alle 15. Lo stand del Parco ospiterà una vasca dedicata alla posidonia, realizzata dai biologi dell’Acquario di Genova con l’obiettivo di far scoprire al pubblico questa pianta marina. "Con la partecipazione a Euroflora portiamo il cuore del nostro Parco fuori dai confini, in uno scenario internazionale. Quello che presentiamo qui è solo un assaggio, le Cinque Terre sono molto più di una cartolina: sono un paesaggio vivo, un laboratorio a cielo aperto dove biodiversità, tradizioni contadine, ricerca scientifica e innovazione convivono ogni giorno. Euroflora è l’occasione per raccontare tutto questo a un pubblico internazionale" afferma il presidente Lorenzo Viviani.