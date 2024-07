Il Palio del Golfo non trema. Pronta l’edizione numero 99. Una vigilia con tanta suspense

L’edizione dei record sarà quella che verrà, ma nessuno ha nascosto le difficoltà che stanno accompagnando l’evento simbolo dell’estate spezzina. La vigilia del Palio del Golfo numero 99 infatti ha attraversato un mare molto più agitato di quello solcato dalle imbarcazioni in cerca del vessillo del vincitore. Un concetto ribadito a più riprese nel corso della presentazione dell’attesissima sfida remiera che si terrà domenica 4 agosto nello specchio d’acqua davanti alla passeggiata Morin. I rappresentanti delle istituzioni, borgate e Marina Militare si sono ritrovati ieri in sala del consiglio comunale per presentare ufficialmente la grande sfida e le iniziative a corredo. Tra queste anche i famosi fuochi d’artificio anche se sullo spettacolo pirotecnico si è lasciato un velo di suspense. Sottolineato con ironia dall’assessore Marco Frascatore. "Vorrei tanto sentire nei commenti – ha detto – che l’edizione di questa anno avrà superato quella precedente. Sicuramente sarà una sorpresa". Edizione preceduta da vicende extra-sportive come apertamente dichiarato dall’assessore Giacomo raul Giampedrone. "Le vicende giudiziarie restano a parte – ha chiarito – perchè in un evento così importante Regione Liguria non può non esserci. E’ un dovere istituzionale fare da supporto a una tradizione secolare. Concedetemi un abbraccio sincero a Massimo Gianello". Il presidente del Comitato delle Borgate seduto in prima fila ha preso la parola per ultimo non nascondendo un filo di emozione. Nelle scorse settimane era stato coinvolto nella maxi inchiesta su Regione Liguria anche se recentemente gli è stata revocata la misura cautelare interdittiva. "Un anno intenso – ha ricordato Gianello – ma pensiamo a questa edizione che presenterà novità tecniche importanti che ridurranno i calcoli per strappare le migliori posizioni di partenza. Il Palio è una gara a se, dove può accadere di tutto e la competizione è sempre altissima. Siamo abituati ad equipaggi che si sfidano fino all’ultimo metro.

E poi ricordiamoci che il Centenario sarà un punto di partenza e non soltanto un anniversario". A fare gli onori di casa alle 13 borgate che parteciperanno alla grande giornata, arrivando all’evento dopo una serie di tappe intermedie una delle quali in programma oggi pomeriggio, il sindaco Pierluigi Peracchini, Mario Sommariva presidente Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale, i sindaco Leonardo Paoletti (Lerici), Francesca Sturlese (Portovenere) il vice sindaco e assessore al Palio Maria Grazia Frijia, l’assessore allo sport Marco Frascatore, il contrammiraglio Giuseppe Scorsone direttore dell’Arsenale Militare Marittimo, Alberto Battaglini Comandante della Capitaneria di Porto della Spezia. La disfida remiera più longeva e caratteristica del Mediterraneo che quest’anno ha ottenuto il prestigioso patrocinio del Ministero del Mare e dell’Enit Agenzia Nazionale Turismo a conferma dell’importanza che il Palio costituisce nell’identità culturale dei territori costieri e dello sviluppo marittimo sostenibile.

"Non è soltanto una sfida sportiva – ha spiegato il sindaco Peracchini – ma soprattutto un prezioso patrimonio culturale per tutti noi che consente ai giovani di vivere sulla propria pelle le nostre storiche tradizioni legate al mare, portate avanti di generazione in generazione e che oggi attestano la Provincia della Spezia al primo posto per incidenza delle imprese dell’economia del mare, grazie soprattutto al contributo del comparto turistico e alla filiera della cantieristica". Quest’anno ci saranno almeno dieci equipaggi femminili ma l’obiettivo è quello di arrivare allo stesso numero di imbarcazioni maschili. Nel calendario della Pre Paolio ci sono ancora due appuntamenti. Oggi pomeriggio a San Terenzo organizzata dalla Borgata Venere Azzurra, e poi l’ultima domenica 27 luglio a Muggiano.

