Il nuovo saggio di Luciana Ferrari

Ha sempre avuto una particolare attenzione alla storia locale, sia nelle poesie che nei racconti. Il nuovo lavoro di Luciana Ferrari è un saggio dal titolo "Colpire in mare per vincere in terra: lo strano caso della fregata francese predata dagli inglesi nel golfo della Spezia" edito da Il filo di Arianna. Il libro verrà presentato venerdì alle 18 al centro sociale "Ruffini" di Santo Stefano e rientra nella programmazione della rassegna "Non ci resta che leggere" promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con la biblioteca. Il saggio è uno spaccato della storia della Repubblica di Genova e delle vicende che segnarono gli ultimi anni di vita della Serenissima e complicarono le già difficili scelte politiche del suo governo, contribuirono l’aggressione alla fregata francese "La Modesta" nel porto di Genova e quella de "L’Imperiosa" avvenuta nel golfo di Spezia. L’autrice Luciana Ferrari sarà dialogherà con Erika Pisacco.