Il noir di Corradini per ’Libriamoci’

Melania Corradini presenta il suo libro ‘Mia’, oggi alle 17.30 alla biblioteca Beghi, nell’ambito di ‘Libriamoci - Autori del Golfo’, una parte della quattordicesima edizione di ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’. Il romanzo ‘Mia’ nasce come primo volume di una trilogia thriller scritta dall’autrice, spezzina appassionata del genere giallo-noir. La trama principale, che fa da filo conduttore, è una indagine sui delitti di un sanguinario serial killer che terrorizza la città della Spezia e tutto il Golfo dei Poeti. A questa trama principale si intreccia la storia di Mia, una ragazza che vive una situazione complicata e conflittuale con il fratello Giorgio, un disadattato alcolista che ha alle spalle, come la sorella, una tragedia familiare. Il romanzo non è solo un giallo, ma una profonda analisi psicologica dei vari personaggi che si muovono in città. Un mix di passione, suspense, angoscia, paura e imprevedibilità. Con Melania Corradini dialoga l’autrice Gian Luigi Ago.