Il musical ’Chicago’ agli Impavidi

Una grande prima nazionale arriva al teatro degli Impavidi di Sarzana. Dal 23 al 25 novembre il teatro cittadino ospiterà infatti lo spettacolo dal titolo ’Chicago by Fosse’ il musical del Four Steps Choir. Un cast e un’esperienza imperdibile composto da Gloria Clemente, Pietro Sinigaglia (nella foto), Davide Labbate, Andrea Cozzani, Paolo Meneghini, Matteo Rovinalti, Giovanni Franceschini, Giacomo Mornelli, Davide Dal Vignale testo di Gloria Clemente e Alice Sinigaglia, regia a cura di Alice Sinigaglia. In ’Chicago by Fosse’, la narrazione si concentra sulla geniale figura del coreografo Bob Fosse, noto anche per lo stile di vita eccessivo e compulsivo in ogni aspetto (dal lavoro, alla sessualità e al rapporto con i farmaci), e al suo esclusivo rapporto con Gwen Verdon, ballerina di eccelso talento, moglie e collaboratrice fondamentale di tutto il suo lavoro, alla quale, nonostante le fughe e i tradimenti, resterà legato tutta la vita. Le canzoni sono eseguite in lingua originale e accompagnate da un’orchestra di 9 musicisti, sostenute da un coro di 40 elementi ed esaltate da un corpo di ballo e numerosi solisti. Un viaggio imperdibile tra il fascino del palcoscenico e le spietate regole dello show business, che lungo la strada sacrifica affetti ed equilibri per consegnare alla storia intramontabili capolavori. La biglietteria del Teatro degli Impavidi è aperta da lunedì al sabato 9.30-13 e il giovedì anche il pomeriggio dalle 16 alle 19. E’ possibile prenotare anche telefonando al numero 346-4026006 inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica: teatro[email protected] oppure sulla piattaforma digitale Vivaticket.