’Il muro capovolto’, storia da Carrara a...Berlino

L’ultima indagine del commissario Giannetti, tra omicidi e strani misteri tra Carrara, Luni, Sarzana e Spezia. L’architetto del Comune di Vezzano Roberto Bologna, torna con la serie di indagini condotte dall’investigatore da lui creato, che si muove sul territorio a caccia di gialli e strani collegamenti, tra ricerca storica e romanzo.

Stasera alle 21 al Nuovo spazio Barontini, Bologna, con la presentazione di Beppe Menconi, svelerà la storia intrigante di una morte improvvisa e di un omicidio che vengono descritti nel suo libro ’Il muro capovolto’. Attraverso un lungo viaggio a ritroso nel tempo, muovendosi nei luoghi che ci stanno attorno e di cui non conosciamo tutti i misteri, scopriremo cosa hanno in comune un tratto di quel muro in cemento armato costruito dai nazisti nel 1944 chiamato Carrara Riegel (noto alla gente del luogo come ’il Muraglione’) con il Muro di Berlino. Ma anche il nascosto legame che unisce un particolare mosaico rinvenuto in un’antica domus romana, tra le rovine della città di Luni, agli anni di piombo.

Bologna ha condotto anche degli studi sul luminoso paesaggio che fa da sfondo della Primavera di Botticelli e anche sulla sezione aurea, il vortice che si ritrova nei principali monumenti storici ed architettonici ad esempio a Sarzana, teatro nei suoi libri di misteriosi ritrovamenti scanditi da una successione di delitti. La serata sarà preceduta da una cena con gli autori.