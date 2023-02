Il motto: "Noi ragazzi diciamo no agli atti vandalici" Dalla riqualificazione al rispetto della natura

Il nostro motto ’Noi ragazzi diciamo no agli atti vandalici’. Noi alunni delle Madri Pie Franzoniane siamo molto affezionati a questo parco. In posizione non molto centrale rispetto ad altre attrazioni della città, per noi è invece facilmente raggiungibile dalla scuola che frequentiamo e abbiamo potuto vederne tutte le operazioni di riqualificazione fino all’inaugurazione, affezionandoci ad esso. Nelle belle giornate di sole, all’uscita della scuola ci ritroviamo con genitori e amici per passare un po’ di tempo in spensieratezza facendo quello che più ci diverte rispettandolo. Siamo rimasti molto colpiti da un recente episodio avvenuto all’interno del parco nei pressi del laghetto che ospita pesci rossi e molte tartarughe acquatiche "orecchia d’oro" e una di queste è stata presa di mira da alcuni vandali perdendo la vita. Ricordiamo anche i giorni antecedenti all’inaugurazione quando sono state sporcate alcune parti delle mura del cancello d’ingresso con scritte provocatorie per fortuna cancellate in tempo per la cerimonia. Per questo siamo qui ancora a dire "No agli atti vandalici, sì al rispetto degli animali e della nostra città". (nella foto il laghetto con le tartarughe)