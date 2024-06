Il mito delle radio libere a ’Un mare di discorsi’

’Un mare di discorsi’, dopo aver fatto tappa alla Spezia e alle Cinque Terre, si sposta nella cornice di Porto Venere, con un programma per piccoli e grandi, fra sperimentazione, musica e attualità. Alle 17 un appuntamento dedicato ai bambini in piazza Bastreri, dove i dj di Radio Rogna saranno presenti con il Furgomytho, lo speciale furgone attrezzato a studio radiofonico dedicato alla memoria del piccolo Giulio, per insegnare l’arte di andare in onda a tutti i partecipanti. Alle 18, agli stessi microfoni, la giornalista Chiara Tenca intervisterà Diego Sanlazzaro (nella foto), autore del volume ’Anni di concerti, dancing e radio libere’: un vero compendio di una stagione musicale folgorante, fra personaggi, festival, emittenti e locali, impreziosito da aneddoti e da una certosina ricerca di fotografie e cimeli. Protagonista della seconda parte della giornata, il procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, che sarà intervistato da Dario Vergassola, direttore artistico della manifestazione: alle 20, nella cornice incantata di piazza San Pietro, l’ospite darà la sua testimonianza sulla lotta alla mafia. Chiuderà il dj set di Alioscia dei Casino Royale alle 21 in piazza Bastreri.