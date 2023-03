Il Matitone diventa hotel con terrazza bar

Nella vulgata spezzina è il ’Matitone’ per il suo impennarsi alle spalle della cattedrale di Cristo Re, in piazza Giovanni XXIII. Un passato di formazione e accoglienza sociale, un futuro sempre più vocato al turismo. Prima grazie alle suore Madri Pie, ora con ’Allegro Italia’, catena alberghiera che ha messo radici nella struttura dell’ex asilo e casa per ferie di proprietà dell’ordine religioso alle prese, da anni, con il calo delle vocazioni. Oggi, nel consolidarsi della funzione ricettiva, l’inaugurazione di ’Terrazza Golden’, sito panoramico per ristorazione e cocktail bar fruibile a tutti, al di là degli ospiti dell’hotel. Alle 18,30 il taglio del nastro con le autorità, alle 20 dj set. Anche così cambia la città.