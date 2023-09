Il mare nostra risorsa "Capitaneria di porto ogni giorno al servizio della collettività"

"Il corpo della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera è attivo ogni giorno al servizio della collettività, di chi vive e lavora sul mare, affinché il mare sia realmente con le sue risorse una fonte di sostentamento e di sviluppo economico, ovvero un luogo sicuro di svago e divertimento". Il capitano di vascello Alessandro Ducci ha salutato così la città nel giorno del Cambio al vertice della capitaneria di porto della Spezia: a Ducci è subentrato il capitano di vascello Alberto Battaglini. Nel piazzale della capitaneria, in una sobria ma comunque solenne cerimonia, è avvenuto l’avvicendamento, sancito dal pronunciamento della frase di rito accompagnato dal saluto con la sciabola tra i due comandanti posti uno di fronte all’altro davanti allo schieramento degli ufficiali, dei sottufficiali, dei graduati e dei marinai. Nutrita la presenza di autorità civili, militari e religiose cittadine, tra cui il Prefetto Maria Luisa Inversini e il vicesindaco della Spezia Maria Grazia Frija, il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, oltre a rappresentanti del cluster marittimo e dei servizi tecnico-nautici.

Originario dell’Isola d’Elba, per Alberto Battaglini (in Marina da ventinove anni) si tratta del primo incarico da comandante di capitaneria. Proviene da Genova, dove per cinque anni è stato caporeparto tecnico amministrativo. In carriera ha prestato servizio a Crotone, Livorno e Marina di Carrara, oltre a comandare due unità di altura e a ricoprire un ruolo di vertice nel centro di controllo nazionale della pesca. Nel suo discorso di insediamento ha pronunciato alcune parole chiave che evidentemente saranno l’architrave programmatica della sua azione di comando: sinergia tra porto e città e attenzione alle tematiche ambientali. Aggiungendo una frase significativa, "davanti a problematiche complesse in un contesto che muta molto velocemente sarà importante, sempre rimanendo nell’alveo delle normative, trovare a volte anche delle soluzioni innovative e non convenzionali". Il mare e il porto sono per loro stessa natura luoghi che anticipano i cambiamenti, dove si incontrano e si scontrano tanti attori e interessi diversi tra di loro. Un approccio e una visione che tengano conto di tutto questo saranno senza dubbio molto utili nell’esercizio dell’azione di governo e di controllo.

Il Capitano di vascello Alessandro Ducci lascia dopo due anni di intensa attività, per andare a ricoprire il prestigioso incarico di comandante in seconda della capitaneria di porto di Bari. Un passaggio di consegne, quello con Battaglini, segnato da un’antica amicizia nata ai tempi dell’Accademia navale. "Lascio Spezia con rammarico, ho lavorato molto bene in questa città, il bilancio è senz’altro positivo". Particolarmente sentito il ringraziamento al presidente dell’Autorità portuale Mario Sommariva, e naturalmente al proprio equipaggio, "è stato un onore essere il vostro comandante". Tanti gli attestati di stima ricevuti in questa giornata dal capitano Ducci, non solo per la professionalità con cui ha saputo svolgere il proprio compito ma anche e soprattutto per le sue particolari doti umane.

V.C.G