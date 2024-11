Il ’Lunezia’ svela i vincitori

In attesa della serata finale in programma venerdì 20 dicembre al Teatro Civico, il Premio Lunezia ha rivelato i vincitori dei due premi collegati, con la direzione artistica di Roberto Benvenuto. A trionfare nella sezione ‘Canzoni Sostenibili’, riservato a brani a tema ambientale, Massimo Donno di Otranto (Lecce) con la sua ‘Terra’, che verrà eseguita dal premiato e la sua band sul palco del Civico; al secondo posto Stefano Cinti di Roma con ‘La fine del mondo’. La sezione Autori di Testo del Premio Lunezia, poi, che da sempre caratterizza la kermesse con patron Stefano De Martino, ponendo al centro della sua esplorazione artistica la magia e il mistero delle parole nella musica, attraverso il parametro della musical-letterarietà. Benvenuto ha reso noto i nomi dei tre finalisti che saliranno sul palcoscenico del Civico e durante l’evento sarà svelato il Miglior Autore di Testo del Premio Lunezia 2024 (il testo vincitore sarà interpretato da un’attrice). Questi i finalisti: Lella De Marchi (Pesaro) con ‘La dinamica dello stupore’, Dario Maggi (Arcola, La Spezia) con ‘A metà’ e Riccardo Magni (Abbiategrasso, Milano) con ‘Armonie universali’. Dunque, naturalmente, gli spezzini sapranno per chi fare il tifo. Già definiti, invece, i vincitori degli altri premi speciali. Premio della Critica a Stefano Cinti (Roma) con ‘La fine del mondo’; Testo Green (miglior testo avente contenuto ambientale) a Andrea Lodovichetti (Fano, Pesaro-Urbino) con ‘Terra, 2076’; menzione di merito a Gian Luca Lucchese (San Giuliano, Pisa) con ‘Ordinaria follia’ e Edoardo Parodi (Genova) con ‘Tu mi chiedi a che punto è la notte’; segnalazione per Michele Bertulli (Sommo, Pavia), Armando Carrera (Taranto), Alessia Di Biase (Foggia), Diego Sabella (Sciacca, Agrigento) e Arianna Spezzoni (Sanguinetto, Verona). Durante l’appuntamento del Civico, quarta e ultima serata del Premio Lunezia, come avevamo già annunciato, verrà incoronato anche il vincitore della sezione Nuove Proposte, con la direzione artistica di Loredana D’Anghera. Dopo la tappa andata in scena ad Aulla, sono infatti state definite le sei Nuove Proposte che si contenderanno la palma d’oro il 20 dicembre. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando uno dei seguenti numeri di telefono: 328 5669549, 347 3065739 o 346 6953031.

Marco Magi