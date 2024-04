Il libro su Dino Grassi ’n Selàa

Dino Grassi è stato una figura di rilievo anche per la comunità di Tellaro, un esempio per i tanti che hanno lavorato nel Cantiere del Muggiano e che lì lo hanno conosciuto. E oggi, alle 17, nell’ex Oratorio ’n Selàa di Tellaro, si svolgerà la presentazione del libro ‘Io sono un operaio Memoria di un maestro d’ascia diventato sindacalista’, di Dino Grassi. All’incontro interverrà Giorgio Pagano, curatore dell’opera e autore di una postfazione e di un’intervista a Dino Grassi. L’iniziativa è organizzata dalla Mutuo Soccorso di Tellaro in collaborazione con l’associazione culturale Mediterraneo. Dino Grassi, scomparso lo scorso anno a 97 anni, è stato un operaio del Cantiere del Muggiano alla Spezia, per oltre dieci anni segretario della Commissione Interna. Fu poi consigliere regionale del Pci, assessore comunale a Sarzana e assessore provinciale. Nato a Massa, si trasferì subito con la famiglia a Pozzuolo di Lerici e trascorse l’adolescenza e la gioventù a San Terenzo. Il testo traccia la vita lavorativa di Grassi nel cantiere dal 1940 al 1980.