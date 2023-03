Il libro ’Il cavaliere errante’ nella sala di Confindustria

Nella sala della Confindustria La Spezia in via Don Minzoni 2, è in programma, domani alle 18, la presentazione del libro ‘Il cavaliero errante’, scritto da Mario Boffo ed edito da Castelvecchi. L’autore, ambasciatore da poco in pensione, dialogherà sul libro con il suo collega ambasciatore Enrico Granara. "In un Mediterraneo che si fa teatro di scontri e potenze, Giovanni Leonardo Bona, scacchista calabrese detto Il Puttino, attraversa un XVI secolo in subbuglio, forte della propria abilità scacchistica. Nel dipanarsi del racconto, vicende che hanno plasmato la storia europea e mediterranea s’intrecciano con l’evoluzione del protagonista nel nobil giuoco e nella vita, incrociandosi con l’ardimentoso spirito dei tempi, e nutrendosi della vivida commistione del Cinquecento tra fervore religioso, discipline ermetiche e spinta verso il futuro".