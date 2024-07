Il libro di Tresconi in piazza Querciola

Dopo il workshop di illustrazione con Elena della Rocca, a Castelnuovo Magra continuano gli appuntamenti per i più piccoli: domani alle 21 in piazza Querciola è in programma il laboratorio curato da Daniela Tresconi (nella foto), giornalista, blogger e scrittrice, che presenterà anche il libro ’Il piccolo faro e il delfino blu’. Un’insegnante d’eccezione, che da oltre vent’anni si divide fra carta stampata, web e fa, inoltre, parte di dell’associazione culturale viareggina Nati per scrivere, che organizza fiere letterarie, corsi di scrittura, eventi e concorsi. Instancabile amante della letteratura di qualità, Daniela Tresconi, arcolana doc, è anche fra le fondatrici dell’associazione Lucca di Carta, che cura la fiera dedicata al libro e alla piccola editoria Lucca Città di Carta; per l’associazione Senza tempo di Sarzana ha organizzato la rassegna letteraria Serate sotto al Torrione, con incontri ’eno-letterari’ e attualmente collabora per le rassegne Filetto Rinascimentale e Sarzana Senza Tempo. È autrice di diversi romanzi, racconti e libri per bambini.