Il leggendario Novak alla Lega navale

La Lega navale italiana sezione di Lerici, questo pomeriggio, alle 18.30, accoglierà nella sua sede, in piazza Mottino, Skip Novak, velista, alpinista e autore americano. Una bella occasione per incontrare il famoso viaggiatore e ascoltare ’dal vivo’ il racconto delle sue innumerevoli imprese, con la possibilità di porre direttamente a Novak le proprie domande e vedere esaudite le proprie curiosità. Una vita certamente affascinante è quella di Skip Novak, che immaginiamo avventurosa e immersa in paesaggi naturalistici di straordinaria bellezza, vissuta tra le sue due passioni: la vela e l’arrampicata. Tra le numerose regate a cui il velista ha partecipato non è possibile non ricordare le quattro presenze alla Whitbread Round. Una, in particolare con il cutter britannico Kings Legend, nel 1977 con il quale si è collocato al secondo posto e un’altra con il Drum di Simon Le Bon, nel 198586 con il quale si è posizionato al terzo e dalla cui esperienza è nato un libro. Non solo mare e vela. Novak, infatti, è anche un abile alpinista che ha partecipato a diverse spedizioni di arrampicata, in Antartide, Nepal Patagonia e Georgia del Sud, solo per indicarne alcune. Ha anche progettato due imbarcazioni a vela. L’evento è gratuito e ad ingresso libero.