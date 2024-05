Il jazz originale di Nadine Jeanne

Questa sera alle 21 torna la musica dal vivo al Terminus Cafè. Il lounge bar di Via Paleocapa alla Spezia ospita la cantautrice Nadine Jeanne con il suo progetto Travelling Songs. Al suo fianco ci sarà Joao Rocchetta alle percussioni e al flauto traverso.

Nadine Jeanne è cresciuta immersa nell’ascolto di jazz e soul in una famiglia di viaggiatori instancabili. Dopo anni passati a interpretare la grande tradizione afroamericana con la band Ugetsu, ha cominciato a creare il suo personalissimo territorio di canzoni per piano e voce, con una libertà ed originalità che ricordano artiste difficilmente etichettabili come Nina Simone, Joni Mitchell e Tori Amos. Trasferitasi in Liguria nel 2021, di doppia nazionalità francese e tedesca, ma con radici di famiglia che risalgono al Madagascar ed a Tahiti, nelle sue canzoni riecheggiano le sue origini, dal jazz-blues ai compositori dell’impressionismo francese, fino ai canti tradizionali della Polinesia.