Il grande cinema torna nelle sere sotto la Torre

La storia del cinema sale in collina. Il classico appuntamento che si rinnova per la 29^ edizione, organizzato dall’associazione Vertigo (nella foto) con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Magra, inizia martedì 9 luglio. La rassegna Cinema Cultura ha come titolo "Un altro cinema" e prevede otto proiezioni, ogni martedì e ogni venerdì alle 21.30 fino al 2 agosto, e conta di sei film della stagione appena conclusa e di due classici della storia del cinema. I film saranno introdotti da ospiti di alta qualità: professori universitari, direttori di festival e giovani critici che si affacciano per la prima volta alla realtà di "Cinema Cultura".

La prima serata sarà inaugurata da una conversazione intitolata "Quale futuro per il cinema italiano?", con Daniela Persico, direttrice artistica del Bellaria Film Festival e selezionatrice del Locarno Film Festival, e Alessandro Stellino, direttore artistico del Festival dei Popoli. A seguire, il film d’inizio sarà La chimera di Alice Rohrwacher. La rassegna si terrà come sempre in piazza Querciola nel borgo di Castelnuovo Magra e sarà a ingresso gratuito. Tutte le visioni saranno riservate ai maggiori di anni 13 e in caso di maltempo avranno luogo nella sala convegni del centro sociale di Molicciara. Quale futuro per il cinema italiano? Conversazione con Daniela Persico, direttrice artistica del Bellaria Film Festival e selezionatrice del Locarno Film Festival, e Alessandro Stellino, direttore artistico del Festival dei Popoli. Gli altri film: Il cielo brucia (12 luglio); La palla n°13 (16); Hong Kong Express (19); Un altro Ferragosto (23); Anatomia di una caduta (26); Io Capitano (30) e si chiude con Civil War (2 agosto).