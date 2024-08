Il gesto di solidarietà. Un pranzo gratis offerto ai bagnanti in fuga dalla bufera

Quando una disavventura causata da un meteo infausto può trasformarsi, comunque, in una... bella giornata. Lampi, tuoni, perfino una tromba d’aria, all’isola Palmaria nel giorno di Ferragosto hanno costretto i bagnanti del Pozzale a rifugiarsi nell’omonimo ristorante. Molti bimbi, ma non solo, erano spaventati per quanto stava accadendo e i titolari del locale, i fratelli Ciro e Beppe Di Cristo, non ci hanno pensato un attimo ad offrire a tutti un buon pasto caldo. Bene, è meglio specificare fin dall’inizio alcuni numeri: parliamo di circa 150 persone. Questo per far comprendere il valore del gesto compiuto dai ristoratori. E naturalmente non si trattava di amici, ma per la maggior parte di perfetti sconosciuti, turisti arrivati da ogni parte d’Italia e non solo. "Vedendo tutta quella gente ripararsi dentro al nostro ristorante e tirar fuori all’ora di pranzo, chi li aveva naturalmente, soltanto dei panini infradiciati dall’acqua – dichiara Beppe del ristorante Il Pozzale – ci ha fatto tenerezza. È bastato guardarci un attimo negli occhi con Ciro, per correre in cucina e iniziare a preparare. Nostra madre Lina (scomparsa soltanto due anni fa ndr) avrebbe sicuramente fatto la stessa cosa, sarà orgogliosa di noi". D’altra parte, dopo settimane di alta pressione e caldo africano, la giornata regina dell’estate, ossia il Ferragosto, ha tradito le aspettative degli spezzini e dei turisti, regalando una giornata autunnale con pioggia, vento e mareggiate. Il peggioramento meteo si è concretizzato in tarda mattinata quando locali e turisti erano già in posizione relax, chi in barca e chi in spiaggia. In pochi attimi piccole trombe d’aria miste a pioggia hanno provocato un fuggi fuggi, ma c’è chi come i frequentatori dell’isola Palmaria è rimasto bloccato in attesa di un miglioramento.

Al Pozzale, così, in particolare, per alleviare il disagio di quel nutrito gruppo di persone infreddolite, hanno provveduto i due Di Cristo – con la collaborazione di Lino Liparulo – che, senza pensarci troppo, hanno deciso con un gran gesto di solidarietà di offrire a tutti i bagnanti... bagnati, le loro prelibatezze. Naturalmente, la generosità si vede pure nella tipologia di pietanze offerte: non certo pasta al pomodoro, ma addirittura paccheri ai muscoli e gnocchetti agli scampi. Tutto gratis, per circa 150 persone. "Abbiamo perso – dice serenamente Ciro – l’incasso della giornata, ma abbiamo incassato i sorrisi, il calore e i ringraziamenti delle persone. Questo vale molto, molto di più". Ricordando e parafrasando un detto del grande Totò: signori si nasce e i Di Cristo, modestamente, li nacquero.