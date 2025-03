Il gatto: curiosità, fake, storia del nostro amico felino preferito

Credete di sapere tutto sul mondo dei vostri amici pelosi? Molti luoghi comuni sui gatti vi insospettiscono? Allora leggete questo articolo se volete sapere la risposta ai vostri implacabili dubbi. Una credenza, ad esempio, è che i gatti abbiano paura dei cetrioli, ma è vero o è solo una diceria? Vi sveliamo questo dilemma. Molti pensano che i gatti vedano i cetrioli come serpenti, ma è sbagliato perchè molti studi confermano che i felini hanno paura di qualsiasi oggetto che compare improvvisamente ai loro occhi, non di uno in particolare. Possiamo notare che se mettiamo un cetriolo o un altro oggetto per terra senza farci vedere vedere, il gatto si spaventerà. E’ come se noi ci trovassimo da soli in casa e voltandoci vedessimo una persona..ovvio che ci spaventeremo!

Allora, di che cosa hanno paura i gatti? Di molte, moltissime cose! Per non spaventare i nostri gatti dovremo evitare di farci strane acconciature, indossare costumi di carnevale, far scoppiare petardi o fuochi d’artificio e suonare strumenti musicali. Dobbiamo anche assicurarci che quando vengono ospiti in casa nostra, il felino non li veda come una minaccia per la sua incolumità o per quella dei padroni. Avete poi mai provato a mettere una penna o una matita su un tavolo vicino a un gatto? Il gatto non saprà resisterà, implacabilmente la butterà a terra. Ma perché? Non pensiate che voglia farvi un dispetto, sta solo seguendo la sua natura. Il gatto prova a buttarlo a terra per vedere se si muove, quindi se è una potenziale preda. Se si muove inizierà la caccia, se rimane immobile, il gatto perde immediatamente ogni interesse e il nostro micio passerà immediatamente ad altro, come pulirsi, leccarsi o dormire.

Cosa amano i nostri amici gatti più di tutto? Le scatole, adorano le scatole, e più sono piccole più sembrano attirare la loro attenzione. Mettete una scatola per terra e quando il vostro gatto la vedrà andrà immediatamente a prenderne possesso, anche se dovesse lasciare fuori un paio di zampe o la coda. Quindi non comprate giochi costosi per i vostri amici pelosi, basta una scatola di cartone qualunque. Come tutti sappiamo i gatti inoltre hanno paura dell’acqua, ma perché? La risposta risale alle loro origini. La maggior parte dei gatti è originaria del Medio Oriente e quindi era abituata ad ambienti desertici, senza dover esplorare l’acqua, perciò ne hanno paura, anche se sono eccellenti nuotatori. Ora ne sapete un pò di più, ma non cercate di fare delle prove in casa se non volete dei graffi sul viso.