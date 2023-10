“Il Galà“ premia la danza. Tre giornate di festa fra eleganza e musica dell’Italian Star Ballet

Un momento attesissimo dai tanti appassionati di danza che si sono ritrovati sotto il segno della danza e dell’eleganza, in un Palazzetto dello Sport vestito a festa per la sera di gala dell’Italian Star Ballet. Nella prima serata di questo fine settimana ricco di eventi si sono esibiti i migliori ballerini nelle diverse discipline artistiche e sono stati premiati i vincitori del circuito Ranking. "Il Galà" è stato l’occasione di cerimonia per la consegna dei tanto attesi ’Dance Sport Awards’, per le categorie: atleti, coreografi, dirigenti, organizzatori e personalità illustri del settore. Gli atleti, attesi in oltre tremila più accompagnatori, sono arrivati già dal pomeriggio di venerdì, giornata nella quale si è tenuto uno stage collettivo di Samba, Cha Cha, Rumba e Jive durante il quale sono state approfondite le tecniche. All’apertura dell’Italian Star Ballet erano presenti il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l’assessore allo sport Marco Frascatore e il presidente del Consiglio Comunale Salvatore Piscopo. Sabato si sono svolte le competizioni di Latin Style con la novità degli under 21 e over 22, mentre oggi le gare di Danze Caraibiche, Danze Jazz, Latin Style, Para Dance e Free Style.

Previsti momenti pensati per raccontare la danza con diversa abilità e far emergere il valore della perseveranza anche davanti agli ostacoli più duri da superare. La passione, la dedizione e il sacrificio sono elementi fondamentali per migliorare in quest’arte che è anche espressione del sè, ma nello sport non possono mancare condivisione e rispetto per gli altri, qualità necessarie ad un buon atleta. L’organizzazione di questa grande manifestazione arrivata alla sua terza edizione è stata curata dal direttore artistico Alessandro D’Asaro e dal direttore tecnico Edilio Pagano supportati da Maria Elena Mangiacarne, presentatrice e rappresentante "Asd New Academy D&D" e Romina Rossi Presidente "Asd New Academy D&D". Il coinvolgimento di bambini, giovani e meno giovani rende l’Italian Star Ballet non solo un ritrovo sportivo, ma anche un vero e proprio step di un percorso di crescita per gli appassionati.

Ginevra Masciullo