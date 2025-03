Il flop dello stadio Manuzzi è già alle spalle: "Non molliamo un centimetro, forza ragazzi"

"Non molliamo un centimetro, sempre al fianco di questi ragazzi che onorano la maglia bianca con la loro voglia di vincere". Gli oltre cinquecento tifosi aquilotti presenti a Cesena, pur nel dispiacere per il mancato successo, guardano oltre: "Questa squadra merita gli applausi, siamo ancora in corsa per la promozione diretta". Sulle tribune del ‘Manuzzi’ vi era Michele Pastorello: "C’è un po’ di amarezza per la vittoria sfumata, l’ennesima in trasferta, dopo aver per lunghi tratti dominato il match. L’assenza di Salvatore Esposito si è fatta sentire, peccato l’errore di Lapadula sul rigore. Forse sull’attaccante sudamericano sono state riposte troppe aspettative e lui ne sta risentendo a livello emotivo, ma dobbiamo continuare a sostenerlo. Due punti persi che bruciano, però la squadra è forte e può ancora coronare il sogno della Serie A diretta, mancano ancora otto partite, i punti sono ancora tanti, le possibilità restano intatte". Si associa Roy Ruffini: "Il dispiacere per la mancata vittoria è enorme, specie dopo il rigore sbagliato. È evidente che la mancanza di Salvatore Esposito si sia fatta sentire, anche se tutto sommato la squadra ha prodotto molte occasioni, è mancata la stoccata vincente. Sfortuna, poi, a go-go visto il 19° palo colpito. Comunque mi fa piacere che gli Aquilotti ci mettano sempre il cuore, anche nelle difficoltà, per questo li abbiamo applauditi. O con la promozione diretta o attraverso i play-off, lo Spezia potrà coronare il sogno della Serie A, io continuo a crederci". Sulla stessa lunghezza Luca Peschiera: "Gli Aquilotti hanno meritato gli applausi finali perché hanno espresso un’ottima prestazione, è mancata solo la fortuna sotto porta. Dispiace per Lapadula che non riesce a sbloccarsi, a dispetto della sua esperienza ha probabilmente sentito l’importanza del momento e ha sbagliato, ma occorre sostenerlo ora più che mai. Non guardiamo gli altri, testa bassa e pedalare, quello che verrà sarà tutto guadagnato". Si associa Raffaele Sassarini: "Il solito Spezia forte che ha disputato un’ottima partita, contro un Cesena ben organizzato. Nel computo del testa a testa con il Pisa sarebbero serviti tre punti, dispiace per il rigore sbagliato, però sono fiducioso in Lapadula. Mancano otto partite, lo Spezia può ancora giocarsi la Serie A diretta, non bisogna mollare di un centimetro. Al netto della delusione per la mancata vittoria, è giusto ringraziare con gli applausi questa squadra che non molla mai e vuole sempre vincere".