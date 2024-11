Il Felettino torna in Consiglio. Il Pd presenta un’interpellanza: "Perchè il progetto è bloccato?"

Un’interpellanza al sindaco, ma soprattutto la richiesta di sentire tutti gli ’attori’ che ruotano attorno alla validazione del progetto esecutivo del nuovo ospedale al Felettino. Dopo la notizia, data in esclusiva da La Nazione nei giorni scorsi, circa gli intoppi legati alla verifica della progettazione presentata dalla Guerrato al Rina Check – con la contestuale richiesta di revisione di alcune soluzioni rispetto alle tavole progettuali presentate a fine settembre – il Partito democratico passa all’attacco. Lo fa con una duplice iniziativa, finalizzata a discutere nelle sedi opportune – consiglio comunale e commissione consigliare di controllo e garanzia – una vicenda che si sta trascinando ormai da lungo tempo, accumulando ritardi. L’interpellanza del gruppo consigliare del Pd (primo firmatario Marco Raffaelli) chiede al sindaco "quali siano gli aspetti e le parti del progetto divenute oggetto dei rilievi di Rina Check e della conseguente fase istruttoria", e "se è sua intenzione intervenire nei confronti di Regione Liguria al fine di chiarire definitivamente il percorso che la stessa, con Ire, intende affrontare per il futuro della realizzazione dell’opera", ma anche "quali azioni concrete intende porre al fine di sollecitare i soggetti competenti al rispetto degli impegni che le istituzioni regionali e cittadine stesse hanno pubblicamente preso nei confronti degli spezzini circa la ripresa del cantiere; e quali azioni di monitoraggio intende porre al fine di vigilare sull’effettivo inizio e proseguo dei lavori di realizzazione dell’opera".

Assieme all’interpellanza, lo stesso consigliere Raffaelli ha depositato anche la richiesta per la convocazione della Commissione controllo e garanzia sul Felettino, attraverso la quale sentire tutte le parti in causa: membri dell’ente verificatore del progetto esecutivo, ossia la società Rina Check; la società aggiudicataria della gara per la realizzazione dell’opera, Guerrato, nonché la società, partecipata interamente la Felettino Hospital Service, nonchè i vertici di Ire e l’assessore regionale che, nominato nei prossimi giorni dal neo presidente Marco Bucci, si occuperà della realizzazione dell’ospedale: tali competenze dovrebbero ricadere sotto la carica del prossimo assessore regionale alle Infrastrutture.

mat.mar.