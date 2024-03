Il dottor Moscatelli da Suntimes per presentare ’Fuori di strada’

‘Fuori di strada - storie di circostanze e casualità’ è una raccolta di racconti che segna l’esordio in campo letterario del dottor Stefano Moscatelli, noto dermatologo e medico di famiglia. Verrà presentato sabato, alle 17.30, nella sala Suntimes di via Sapri dall’associazione Percorsi (La Spezia, Firenze, Milano). Un’opera che è stata pubblicata dal ‘Il ramo e la foglia - Editori’ con sede a Roma e all’incontro parteciperà anche l’editore Massimo Maggiani e a dialogo con l’autore spezzino classe ‘56, saranno la presidente dell’associazione Percorsi, Adriana Beverini e la poetessa-scrittrice Sonia Vatteroni. La conversazione sarà intervallata dalla lettura di parti dei vari racconti da parte di Alessandro Cecchinelli. "Tutte le storie normali si assomigliano; ogni storia straordinaria è straordinaria a modo suo. Chiedo scusa a Tolstoj per il parziale saccheggio dell’incipit, ma non ho trovato modo migliore per cominciare a raccontare le vicende che seguiranno, né per rendere l’idea del loro incredibile sviluppo". Questo l’incipit del volume dal quale già traspare l’innamoramento che l’autore ha provato, sin da giovane per i grandi romanzieri russi. I protagonisti di questi racconti procedono in bilico sul limite del giusto cammino, talvolta tentati, ma anche spaventati, da un cambio di direzione che potrebbe significare la redenzione o l’abisso. Scegliere il percorso più accidentato, che si allontana dalla via maestra, dove procedono le vite comuni, potrebbe sembrare una casualità, ma nell’allontanarsi dal bivio i protagonisti provano sempre più forte l’ebbrezza data dal seguire la propria vera natura, e anche se apparentemente procedono fuori di strada, quella è forse l’unica via percorribile per dare compimento alla loro identità. Siamo di fronte a "uno scrittore maturo – scrive nella postfazione Adriana Beverini – con un proprio originale sguardo sul mondo, capace di cogliere nelle storie che racconta i minimi dettagli, ma anche di andare oltre la linea sottile che definisce normalità e anormalità".

m. magi