Il dibattito sulla politica internazionale a Lerici: Stefano Stefanini e Luca Ferrari in dialogo

La geopolitica internazionale in un dialogo tra Stefano Stefanini, ex ambasciatore e consigliere Nato e Luca Ferrari, ambasciatore d’Italia prima in Arabia Saudita e poi in Cina, oggi Sherpa G7G20 per la premier Giorgia Meloni. L’appuntamento è fissato per stasera, alle 21.30, nella Rotonda Vassallo a Lerici. La serata spazierà tra i temi di geopolitica mondiale che hanno interessato fino ad oggi la carriera dell’ambasciatore, soprattutto sotto il punto di vista commerciale, data l’esperienza avuta in due grandi Paesi dell’economia emergente come l’Arabia e la Cina, e la descrizione dell’esperienza diretta della pandemia vissuta in Cina. "Questo genere di eventi, che abbiamo inaugurato lo scorso anno con l’ambasciatore Pontecorvo – commenta il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti –Desidero ringraziare l’ambasciatore Stefanini, lericino doc che ha portato il nome del paese nel mondo della politica e delle relazioni di altissimo livello".