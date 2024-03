Il cyberbullismo si combatte anche con la netiquette

Oggi viviamo in due mondi diversi: mondo reale e mondo virtuale e in entrambi ci sono regole da rispettare. Sono le leggi a guidarci in quello reale. Tra i pericoli che più ci spaventano nel mondo reale c’è il bullismo. Ma per noi adolescenti, i due mondi si confondono: ed ecco che il "bullo" si trasforma in "cyberbullo" pronto a nascondersi dietro a uno schermo. Talvolta i danni che provoca sono ancora più devastanti, fino a spingere a gesti estremi. Ci viene allora in aiuto la netiquette, il galateo del mondo virtuale. Una parola composta da NET (inglese) che si riferisce a Internet e etiquette (francese) che significa galateo, che raccoglie le regole per vivere bene online. Come le leggi, le norme della netiquette ci aiutano a rispettare gli altri e ad essere rispettati. Quello che diciamo e postiamo ha un peso e lascia un’impronta indelebile che può ferire più di un pugno. Bisogna pensare prima di postare perché virtuale è reale e tutto ciò che postiamo e condividiamo ci definisce: condividere è una responsabilità! Quando siamo online dobbiamo comportarci come se fossimo nella vita reale con rispetto e gentilezza. Dietro lo schermo ci sono persone vere. Mostriamo online il nostro lato migliore! Utilizzare il maiuscolo equivale ad urlare; se vogliamo postare la foto con un nostro amico, prima chiediamogli il permesso; non usiamo termini offensivi e rivolgiamoci ad un adulto se un contenuto ci sembra inadeguato o imbarazzante. E ricordiamoci: con la gentilezza si ottiene tutto!