’Il corpo del colore’ Mostra prorogata fino al 14 maggio

Prorogata fino al 14 maggio, negli spazi espositivi di Fondazione Carispezia, la mostra ‘Il corpo del colore - La pittura neoromantica ed espressionista italiana degli anni Trenta. Opere dalla Collezione Giuseppe Iannaccone’. Data la grande attenzione da parte del pubblico, la mostra, prevista fino a domenica 2 aprile, rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni fino a domenica 14 maggio, con l’arricchimento nel percorso espositivo di nuove opere inedite provenienti sempre dalla Collezione Giuseppe Iannaccone, tra le più importanti collezioni private di arte italiana tra le due guerre. Tra le nuove opere in mostra anche un capolavoro da poco restaurato dell’artista Aligi Sassu, mai esposto in pubblico. L’approfondimento delle opere sarà sempre affidato a una serie di podcast, fruibili in mostra attraverso appositi Qr Code. Per consentire il riallestimento delle sale, la mostra chiuderà al pubblico venerdì 31 marzo per riaprire rinnovata sabato 1° aprile. A partire da quel giorno, questi gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì 16.30-19.30, sabato, domenica e festivi 10.30-13 e 16.30-19.30. Ingresso libero.