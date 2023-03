Il Comune vende immobili e terreni

Via libera della giunta di Porto Venere all’asta per la vendita di una prima tranche di immobili e terreni sulla Palmaria suddivisi in due lotti, per un importo complessivo di circa 12.100.000 euro. Il primo lotto, (valore circa 8.239.000 euro) comprende l’ex Villa Smith, l’ex Villa Castrigliano, l’ex alloggio del comandante e del personale del carcere Torre Umberto, più altri fabbricati e terreni. Il secondo lotto (fabbricati e terreni in Via Cavour e Via dello Schenello) ha una base

d’asta di 3.861.000 euro.