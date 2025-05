Corti che passione: stasera una selezione dei Nastri d’Argento

Terzo appuntamento con ‘Corti Che Passione’. Dopo il successo delle prime due tappe, arriva al Cinema Il Nuovo, una selezione dei Corti d’Argento grazie all’iniziativa della Fice, dell’Anec, di Rai Cinema e di Alice nella Città, che hanno finalmente acceso ben 100 schermi dei cinema italiani per promuovere il cinema breve. Un’iniziativa preziosa alla quale i Nastri d’Argento hanno aderito con entusiasmo unendosi, come il David di Donatello, a quest’esperimento che ogni secondo martedì del mese, proporrà in tutta Italia, e anche alla Spezia, una selezione sempre nuova di cortometraggi, portando sul grande schermo il meglio di un mondo sempre più aperto al talento, alla creatività e alla sperimentazione. I corti che saranno presentati oggi, alle 16.15, sono: diretto da Maurizio Lombardi e interpretato da Francesco Gheghi, attore tra i più apprezzati dell’ultima stagione, ‘Marcello’ è una dichiarazione d’amore al cinema attraverso la storia di due ragazzi della periferia romana che per rabbia, distruggono il bar del boss del quartiere e sono quindi costretti alla fuga. Ed è proprio in quella corsa rocambolesca che Marcello si nasconderà casualmente in un set di Cinecittà. Con ‘Playing God’ diretto da Matteo Burani una straordinaria animazione in stop motion di Arianna Gheller e soprattutto l’esperienza cinematografica di un artista che dal 2010 lavora come puppet maker e carachter designer. Poi, ‘La buona condotta’ di Francesco Gheghi, Migliore opera prima, e ancora ‘Un lavoretto facile facile’ di Giovanni Boscolo, Migliore commedia, e ‘Sorveglianze’, esordio alla regia di Guido Pontecorvo al quale è andato il Premio della Fondazione Claudio Nobis. Infine, una menzione speciale per l’attenzione a temi del sociale è andata a ‘Mercato libero’ di Giuseppe Cacace, che affronta con la leggerezza della commedia il drammatico tema della vulnerabilità degli anziani e dei giovani vittime di truffe.

m. magi