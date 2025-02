Il Comune multa la Regione: "Errato conferimento dei rifiuti". Scatta la sanzione da 417 euro

Una sanzione di 417,60 euro per l’errato conferimento dei rifiuti nei cassonetti dell’isola zonale. Una rituale ormai quotidiano, considerando l’alto numero di infrazioni che ancora oggi si registrano nel sistema di raccolta differenziata adottato dal Comune della Spezia, se non fosse che questa volta il verbale amministrativo ha avuto un destinatario alquanto particolare, finendo dritto dritto al settore amministrazione generale di Regione Liguria. Già: il Comune che multa la Regione per aver sbagliato le modalità di conferimento della spazzatura. La vicenda risale a pochi giorni fa, con l’ente regionale che suo malgrado ha pagato la sanzione, non prima però di averla addebitata al responsabile materiale della violazione, ovvero la società che detiene l’appalto per la pulizia degli uffici regionali. Tutto ruota attorno alla sede spezzina della Regione, situata in viale Mazzini, con i fatti che si sono verificati attorno alla metà del dicembre scorso: un incaricato della società di pulizie che smaltisce in maniera sbagliata l’immondizia ’prodotta’ negli uffici regionali, e le telecamere di videosorveglianza del circuito comunale – molte delle quali piazzate proprio nelle adiacenze delle isole zonali per immortalare i comportamenti scorretti dell’utenza – che non perdonano, immortalando la violazione. In pochi giorni, gli uffici comunali risalgono alla tessera utilizzata in quella circostanza, associata all’utenza intestata a Regione Liguria. Risultato? Maxi multa notificata a Genova per la violazione dell’ordinanza sindacale del 2021. "Una persona per conto di Regione Liguria non conferiva gli stessi secondo le modalità vigenti nella sede regionale di viale Mazzini, come risulta dalla comparazione delle immagini del sistema di videosorveglianza con il tabulato di registrazione degli accessi all’isola zonale" si legge negli atti. Immagini dalle quali si è appurata tuttavia la responsabilità dell’errato conferimento dei rifiuti a carico della società di pulizie. Da qui la decisione degli uffici regionali di pagare di tasca propria la sanzione a Spezia Risorse e, al contempo, di addebitare la medesima somma alla società di pulizie.

Matteo Marcello