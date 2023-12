Il Comune di Porto Venere assume funzionario tecnico

Il Comune di Portovenere ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno (36 ore) e indeterminato, di funzionario tecnico da destinare all’area tecnica , lavori pubblici, manutenzioni, ambiente, protezione civile, edilizia, urbanistica, demanio, commercio, Suap. Richiesto il possesso di una laurea nelle categorie di architettura, ingegneria edile o civile, pianificazione territoriale ed equipollenti (per i dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale del bando di concorso). Sono richiesti inoltre conoscenza della lingua inglese, informatica di base, patente B. Nel caso in cui le domande di partecipazione risultino in numero maggiore di 50, potrà essere effettuata una prova preselettiva, con la sola finalità di determinare l’ammissione alle prove d’esame che prevedono uno scritto e un orale. Per maggiori informazioni visitare il sito www.comune.portovenere.sp.it. La domanda deve essere presentata entro l’8 gennaio sul portale www.inpa.gov.it