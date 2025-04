Il compleanno di Chiara porta doni al “Gaslini”: "Raccolta fondi per acquistare un macchinario"

Ha deciso di condividere il giorno speciale del suo compleanno con gli altri. Anche se sconosciuti sono comunque amici con i quali condivide un percorso di vita piuttosto impegnativo. Ma con il sorriso. Chiara a luglio compirà 16 anni ma già da adesso ha deciso di donare non soltanto i suoi doni ma di coinvolgere il maggior numero di persone nell’acquisto di un macchinario video carrellato EEG che consente il monitoraggio dei pazienti affetti da epilessia e donarlo al reparto di neuropsichiatria, neurochirurgia e rianimazione dell’istituto “Gaslini“ di Genova. L’idea di Chiara è stata sostenuta dai genitori, la mamma Lucia è anche socia della Fondazione Gaslini, ed ha ottenuto il patrocinio anche del Comune di Sarzana, città dove è nata Chiara. Sempre a Sarzana attraverso l’interessamento dell’assessore ai servizi sociali Sara Viola inoltre a luglio verrà posizionata in piazza Matteotti una panchina colorata di viola per promuovere l’attenzione sull’epilessia. Chiara è una studentessa del liceo classico “Costa“ di Spezia e risiede a Arcola. Una ragazza positiva, dinamica, solare che dall’età di 10 anni soffre di epilessia. Un disturbo che le comporta la massima attenzione attenzione alle cure ma che non l’ha mai frenata nella sua quotidianità e nelle sue passioni. Il costo del macchinario è di 39 mila 500 euro. "Ogni euro donato – ha spiegato la mamma Lucia – arriverà a noi come un abbraccio, e gli abbracci, si sa, talvolta curano molto più dei farmaci. Ringraziamo in anticipo per l’aiuto che vorrete darci. Un grazie speciale al sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli e all’assessore alle politiche e servizi sociali Sara Viola per come hanno accolto noi e il nostro progetto con grande sensibilità. Un ringraziamento ai medici Lino Nobili, Giulia Prato, Alessandra Biolcati Rinaldi". E’ stata creata una pagina social collegata a Lucia Tarola con un link che rimanda alla pagina di Gaslininsieme ETS, con la possibilità di donare tramite carta oppure bonifico. Il prossimo 8 luglio Chiara festeggia il compleanno e per l’occasione attende un grande e affettuoso regalo.

Massimo Merluzzi