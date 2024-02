Il ciclo dedicato ai beati Alpini

Nella sede della associazione Alpini, oggi alle 9.30, sarà presentato un percorso di incontri dedicato ai quattro beati alpini: don Secondo Pollo, don Carlo Gnocchi, fratel Luigi Bordino e Teresio Olivelli. Sarà presente monsignor Gian Luca Galantini, segretario vescovile della Diocesi di La Spezia, Sarzana e Brugnato. L’evento rientra nell’appuntamento settimanale ‘Un caffè con gli Alpini’, che si tiene alla Spezia in via Beghi 21, ogni sabato mattina dalle 9.30. Ai quattro beati alpini è dedicato il libro ‘Alpini di Dio. I beati con la penna nera’, a cura di monsignor Angelo Bazzarri, che parla di due sacerdoti, due laici, di cui uno fattosi religioso al ritorno dalla guerra, figli delle terre lombarde e piemontesi, uguali in umanità, con vocazioni differenti, protagonisti di calvari di sofferenze sui fronti della Seconda Guerra Mondiale. ‘Soldati della bontà’ che nelle loro vite hanno saputo incarnare il senso più profondo dei valori delle Penne Nere.