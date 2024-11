Il censimento dei Luoghi del cuore. La chiesa di Tellaro merita il podio

Serve uno sforzo ulteriore. Sì, perché nella classifica dei Luoghi del Cuore del Fai, la Chiesa di San Giorgio nel borgo di Tellaro, da qualche tempo, è scesa dal podio che ha lungamente tenuto stretto. Occupa un onorevole quarto posto, ma è staccata dal terzetto di testa, nella 12ª edizione del censimento lanciato dal Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Con i suoi 9.266 voti è preceduta dai 10.022 della Scuola militare e chiesa della Nunziatella di Napoli, dai 10.982 della Fontana Antica di Gallipoli (Lecce), con leader ormai lanciatissimo il Traghetto di Leonardo Da Vinci a Imbersago (Lecco), che colleziona addirittura 14.078 voti. Al quinto posto, il Castello di Feltre (Belluno) con 8.673 voti e tanto per concludere la top ten, al sesto c’è l’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina sull’omonimo monte in Sicilia con 7.934, al settimo Villa Bonelli a Barletta con 7.852, all’ottavo il Faro di Mangiabarche a Calasetta nel sud della Sardegna con 7.581, al nono Acqui e l’Acquese di Aqui Terme (Alessandria) con 5.509 e al decimo l’area natural di Pian della Mussa a Balme (Torino) con 5.237.

Ma vediamo come stanno andando qualcuno degli altri luoghi della provincia spezzina, 367 tra le migliaia di ‘Luoghi del cuore’ del Fai segnalati da metà settembre. Si passa direttamente alla posizione 161 con la Chiesa di Santa Maria Assunta di Calice al Cornoviglio con 545 voti, mentre numerosi voti sono andati dispersi, sempre per Tellaro perché al 199° posto con 415 voti troviamo l’Area Marina del borgo di Tellaro e subito dopo, al 253° e 323 voti il Porticciolo dell’area marina di Tellaro. Comunque al 283° posto con 289 voti la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo di Nicola di Luni, al 290° con 282 voti la Spiaggia di Punta Corvo a Montemarcello e al 343° con 225 voti il Bosco e la spiaggia del Villaggio La Francesca. I contributi messi a disposizione per il sostegno ai progetti sono di 600mila euro: il primo classificato si aggiudica 70mila euro, il secondo 60mila, il terzo 50mila. Vi sarà poi un bando post censimento, che sarà aperto nel 2025, dopo l’annuncio dei risultati e a cui potranno partecipare i luoghi che avranno raggiunto una soglia minima di 2.500 voti, per richiedere contributi fino a 50.000 euro. Si vota sul sito www.iluoghidelcuore.it o attraverso i moduli cartacei scaricabili da ogni scheda luogo.

Marco Magi