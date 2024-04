Il caso Bergiola in piazza Querciola

Parole e musica per non dimenticare. Nell’incontro letterario di questo pomeriggio, mercoledì, alle 18 alla sede dell’Arci in piazza Querciola nel borgo collinare di Castelnuovo Magra si presenta il libro di Matteo Bogazzi dal titolo ’1944. I fascisti bruciano Bergiola’. L’iniziativa da parte del programma culturale curato dall’associazione NewCastel Book Company che si avvale del patrocinio del Comune e Arci. Il libro accompagnato da letture e musiche ricorda l’eccido nazifascista del 1944. Sono previsti i contributi di Silvia Zitolo, Alice Cervia, Matteo Bogazzi che leggeranno passi del libro e quelli in musica a cura di Francesco Torcoletti, Silvia Zitolo. Nel corso della presentazione sarà inoltre aperta anche la mostra fotografica di Elisa Belloni. Al termine della presentazione si potrà, su prenotazione, proseguire la serata sorseggiando un aperitivo accompagnato da specialità tipiche delle colline a ridosso di Castelnuovo.