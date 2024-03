Il Carroccio mette in campo Bruzzone e Rosso

Francesco Bruzzone e Lorenza Rosso saranno i nomi liguri nelle liste elettorali della Lega alle prossime elezioni europee. La Direzionale regionale del partito ha scelto i candidati che correranno nel collegio Nord Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta). Già senatore e presidente del consiglio regionale, Francesco Bruzzone è stato eletto alla Camera dei deputati nel 2022. È vicepresidente del gruppo Lega a Montecitorio. Lorenza Rosso è un avvocato genovese, assessore ai Servizi sociali del Comune di Genova. "È un grande piacere che la Lega abbia pensato alla mia candidatura, che accetto con entusiasmo" commenta Francesco Bruzzone. Movimenti anche negli altri partiti della coalizione di centrodestra. Per Fratelli d’Italia, Stefano Balleari per ora è l’unico ligure sicuro della candidatura, anche se non è esclusa anche la ’promozione’ in lista di una donna del ponente ligure. Al lavoro anche Forza Italia, che potrebbe puntare su Marco Melgrati e sull’ex senatore Luigi Grillo. Anche il centrosinistra da settimane sta operando con l’obiettivo di individuare i candidati per il collegio del nord ovest. Nel Partito democratico, sicuro della candidatura è Brando Benifei, ma nella lista da venti nominativi potrebbero trovare posto anche altre due donne liguri, ovvero l’ex assessore del Comune di Sanremo Lucia Artusi, e il consigliere comunale di Genova Donatella Alfonso. Per Carlo Calenda, che correrà con il simbolo di Azione, sicura la genovese Cristina Lodi, segretaria regionale del partito e consigliere comunale a Genova. Per quanto riguarda Italia Viva, se Matteo Renzi decidesse di correre come capolista nel Nord Ovest, potrebbe esseree chiesto alla senatrice Raffaela Paita di affiancarlo nella corsa.