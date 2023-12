Il calendario va a ruba, ricavato in beneficenza

In 12 scatti alcune bellezze del nostro Paese abbinate al lavoro quotidiano della polizia. Protagoniste del calendario della Polizia 2024 sono le Dolomiti, come rimarcato con una punta di orgoglio da Lilia Fredella, questore della Spezia dalla fine del 2021 e originaria di Belluno. Le foto (realizzata da Massimo Sestini) che accompagnano ogni mese dell’anno rendono omaggio ad una specialità della polizia di Stato, dalla stradale ai sommozzatori, dai nuclei antisommossa al gruppo antiterrorismo. Professionalità altamente specializzate, uomini e donne molto qualificati impegnati spesso in compiti difficili. Un calendario legato strettamente alla solidarietà e letteralmente andato a ruba: le copie in vendita su Amazon sono andate esaurite, il ricavato andrà come ogni anno in beneficenza.

Vimal Carlo Gabbiani