Il Brueghel da giovedì al Diocesano

Il viaggio verso casa avrà una tappa temporanea al Museo Diocesano di Sarzana. Il quadro che rappresenta la CrocIfissione realizzato dal pittore fiammingo seicentesco Peter Brueghel il Giovane salvato da un clamoroso furto cinque anni fa nella chiesa di Santa Maria Maddalena di Castelnuovo, in attesa di trovare nuovamente ospitalità nel borgo, sarà custodito a Sarzana. Infatti il Museo Diocesano si è messo a disposizione per ospitare, provvisoriamente il prezioso dipinto, in attesa che vengano adottate soluzioni di sicurezza nella sua sede di Castelnuovo. Il quadro dopo una prima esposizione a Roma è stato restaurato dalla Soprintendenza di Genova, e poi collocato al Museo Lia di Spezia. Nella giornata di giovedì arriverà a Sarzana e soltanto tra qualche tempo, ancora non è stato organizzato nessun evento e presentazione, saranno consentite anche al pubblico le visite.