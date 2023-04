Il Birrificio del Golfo diventa...maggiorenne

"Non prendete impegni e preparate i calici!". L’invito è diretto e lo fanno dal Birrificio del Golfo che, diventa...maggiorenne, e apre così le porte dello stabilimento di via delle Fornaci per una grande festa. Oggi e domani, quindi, birra e musica a volontà, dalle 11 del mattino alle 22. Nella Tap Room sarà inoltre presente l’esposizione ‘Ieri e oggi: l’evoluzione del Birrificio del Golfo’, una mostra che ripercorre, con una serie di narrazioni, immagini e materiali, il percorso del Birrificio del Golfo dal 2005 a oggi. Sarà possibile, poi, curiosare un po’, dunque ecco una visita al laboratorio per caire come viene creata la birra artigianale "Una visita libera al nostro impianto di produzione, con immagini e pannelli espositivi per illustrare il funzionamento e il processo di produzione della birra artigianale spezzina". Domani, poi, il giorno effettivo del diciottesimo compleanno, è prevista la degustazione ‘Alla scoperta delle birre del Golfo’, dalle 17 alle 18, alla scoperta dei sapori delle birre artigianali del Birrificio del Golfo: sarà possibile assaggiare una selezione di dieci birre accompagnate da stuzzichini (a pagamento solo su prenotazione sul sito con info al 328 2721080 o mail a [email protected]). In quella giornata poi spazio a ‘I vecchi treni resistenti al Birrificio’, con la storica e amata rock band dei Radio Zero, che tornano in quella location per un concerto di compleanno che farà ballare e cantare a squarciagola. Dalle 19, in un live carico e intenso, Luca ‘Lungo’ Ratti (voce, armonica, theremin), Enrico ‘Gas’ Gastardelli (chitarre e cori), Paolo ‘Pitto" Terenzoni (basso), Claudio ‘Tack’ Cerretti (batteria), Stefano ‘Zappe’ Zappelli (chitarre e cori) suoneranno i loro pezzi all’interno dell’impianto. Infine, anche lo street food una selezione di focacce miste, pizze, pizze con verdure a cura del Ristorante Ninin.

Marco Magi