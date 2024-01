"Idea bella ma difficile. Gli spazi non sono molti"

Una bella idea ma che difficilmente potrà essere adottata nello spezzino. Gli spazi a disposizione per creare ’isole’ turistiche collegate agli alberghi infatti nella nostra Provincia non abbondano di certo e probabilmente in alcuni casi è già un successo dotare le strutture ricettive di parcheggi accoglienti e di stretta vicinanza. "Senza alcun dubbio – spiega Roberto Martini direttore Federalberghi Spezia – ci sono realtà nel Ponente della Liguria che possono permettersi di trasformare le aree di proprietà in strutture ricettive alternative e in linea con il concetto di glamping. Nello spezzino la trovo invece una soluzione difficilmente adottabile perchè non vedo troppe strutture alberghiere adeguate come tipologia di concetto. Indubbiamente chi potrà farlo avrà la possibilità di differenziare la propria offerta e puntare a una accoglienza alternativa ma da noi la vedo una scelta molto difficile". Il concetto del campeggio resiste nello spezzino? "Qualcosa è rimasto – conclude Roberto Martini – abbiamo strutture molto accoglienti partendo da Deiva Marina arrivando alla Val di Magra anche se rispetto al passato c’è stato un cambio netto della filosofia turistica e quindi tanti spazi attrezzati sono venuti meno. Resistono quelli storici che hanno alla spalle anni e anni di presenza sul campo e comunque hanno dovuto rivedere la filosofia e i concetti di ospitalità. Lo vediamo nelle vicine Marina di Carrara e Marina di Massa dove ancora sono molto attive strutture a campeggio ma che hanno comunque trasformato, ammodernato e arricchito i propri spazi rispetto a cinquanta anni fa".

m.m.