’I volti dell’amore’, mostra collettiva fra pittura, grafica e foto

L’associazione culturale San Martino di Durasca, da sempre impegnata nella promozione dell’arte e della cultura, ha pronto un bellissimo evento a Pian di Follo dedicato all’amore in tutte le sue forme. In occasione della festa di San Valentino, il sodalizio ha infatti organizzato la rassegna ‘I Volti dell’Amore’, un viaggio tra pittura, fotografia e grafica che esplora le molteplici sfaccettature del sentimento più universale, che si svilupperà nel weekend. La manifestazione si svolgerà nella struttura pubblica di piazza Garibaldi a Piano di Follo. Prima tappa, alle 16 di oggi, quando si darà il via all’evento con l’inaugurazione della mostra collettiva, che vedrà la partecipazione di numerosi artisti. Eccoli, in rigoroso ordine alfabetico: Alessandra Baruzzo, Francesca Battini, Michela Bellofiore, Sara Bruni, Carlo Caccini, Stefano Calabretta, Oriana Cattoi, Maria Chiocca, Giobatta Framarin, Gianni Gozzani, Nico Mongelli, Antonella Moggia, Gica Pasan, Attilio Piccioni, Tiziana Pietrini e Rosà Maria Santarelli. A seguire, la kermesse verrà impreziosita dalla performance di Marco Raiti, poeta e scrittore (di lui ricordiamo i libri ‘Palamiti per versi e parole dispersi nel mare del tempo’, ‘Il tempo del guerriero’, ‘Le foglie ingiallite’, ‘L’ombra del sogno’ e ‘Il manoscritto’) che presenterà ‘I Volti dell’Amore: l’universo femminile visto dagli occhi del poeta’. Il secondo giorno de ‘I Volti dell’Amore’, domani, si parte alle 17 con un approfondimento critico delle opere esposte, con l’intervento della storica dell’arte e critica Ezia Di Capua, gallerista della sua Sala Cargià a San Terenzo, esperto operatore culturale. "Al termine di ogni giornata, l’Associazione San Martino di Durasca – spiegano i promotori – offrirà un brindisi a suggello della celebrazione di arte, bellezza, amore e condivisione". La partecipazione e la visione delle opere è libera e gratuita.

m. magi