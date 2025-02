I Tree Gees ospiti stasera allo Smood

Spaziando nella sterminata discografia dei fratelli Gibb, fino alla famosissima colonna sonora de ‘La febbre del Sabato sera’, i Tree Gees, stasera saranno ospiti allo SmooD - Sign Music Desk di Ceparana. In un susseguirsi di successi senza tempo, alternando le scatenate ‘Stayin’ alive’, alle ballad come ‘How deep is your love’, sapientemente riproposte in perfetto stile Bee Gees, la band romana capitanata dal cantante Alex e dal batterista Ezio Zaccagnini, si esibirà dalle 22 (la cena dalle 20). La tribute band è reduce da alcune tappe che la vedono da anni impegnata in tour in varie città europee, fino a toccare, come oramai di abitudine il Marocco . "Lo scorso maggio il gruppo – spiega il direttore artistico Stefano Ricci – lasciò stupito il pubblico presente, sfornando una performance di livello altissimo che contribuì a scatenare il tripudio sotto il palco. Ci sarà da divertirsi riascoltando canzoni, che i ‘diversamente giovani’ hanno avuto come colonne sonore dei loro anni ruggenti". Info: 328 7671213.