I ’The Eagles Story’ allo Smood

Per la prima volta sul palco dello Smood - Sign music Desk di Ceparana, salgono The Eagles Story, tribute band dei mitici Eagles. Domani sera per rivivere tutta la magia della band che ha cambiato per sempre la storia del rock statunitense. Il country rock, le chitarre all’unisono, le tessiture vocali senza eguali e sicuramente una fermata all’Hotel California. La band è capitanata da Luca Canfora, ideatore del progetto, alla chitarra acustica, elettrica e ai cori, accompagnato dai suoi musicisti, Andrea Maddaloni, lead guitar elettrica e acustica e cori, Luca Canepa, chitarra e cori. Roberto Ferrari al piano, tastiere e cori, Marco Biggi alla batteria e Massimiliano Mosca al basso e cori. Considerati tra i gruppi musicali più popolari della storia della musica contemporanea, gli Eagles hanno venduto oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo e pubblicato alcuni degli album più popolari di sempre, come ‘Their Greatest Hits (1971-1975)’ il più venduto nella storia statunitense, con oltre 40 milioni di copie. Si inizia alle 22 (dalle 20.30 la cena). Info: 328 7671213.