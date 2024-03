I Supersuckers allo Shake Club

Nuovo live da non perdere allo Shake Club della Spezia, dove per la prima volta sbarcherà una rock band a stelle e strisce avvolta nella leggenda : i Supersuckers, che questa sera faranno tappa all’Arci di via Valdilocchi per un super concerto che sarà aperto dal duo hard rock di Nashville Volk e dai ‘local’ Hollywood Groupies. Riservato ai soci Arci (costo del biglietto: 13 euro), il live prenderà il via alle 21, fino all’attesa esibizione della band di Tucson, che si è trasferita a Seattle nei primi anni novanta durante il periodo bollente della leggendaria etichetta Sup Pop, amata dal compianto Lemmy Kilmister dei Motörhead e da Eddie Vedder dei Pearl Jam, con cui hanno inciso la cover dei Ramones "I Believe In Miracles". Il leader della band Eddie Spaghetti ha esplorato con grande personalità le strade del punk, dell’hard rock fino al country americano, collaborando inoltre con mostri sacri come Willie Nelson.