Cade sul sentiero, si rifiuta di salire sull’elicottero

Con i turisti che affollano i sentieri delle Cinque Terre e della Riviera, non passa giorno senza almeno un un intervento di soccorso, spesso con l’elicottero. Mercoledì pomeriggio era toccato a un’escursionista di 70 anni che è caduta da due metri sul sentiero tra Monterosso e Vernazza, ha battuto la testa, aveva forti dolori alla schiena ed è stata trasportata con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco al San Martino di Genova. Ieri mattina poco prima delle 11 invece una ragazza di 17 anni è caduta e ha battuto la testa mentre percorreva un sentiero con i genitori sulle alture di Bonassola, in località Scernio. E’ scattato l’allarme con codice rosso e oltre alla Pubblica assistenza di Bonassola, ai vigili del fuoco della Spezia e al soccorso alpino, è stato allertato l’elicottero Drago da Genova. La ragazza, però, fortunatamente si è ripresa e non è voluta salire sull’elicottero. Il padre voleva per portarla in auto al pronto soccorso, alla fine è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Lavagna.

M.B.