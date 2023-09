I racconti dei residenti del borgo ’Caro Montemarcello’ ad Ameglia in piazza

I racconti dei residenti del borgo sono diventati un libro che sarà presentato oggi, sabato, in piazza XIII Dicembre nel cuore del borgo. Il lavoro dal titolo ’Caro Montemarcello’ è curato da Alice Ronchi l’artista che l’estate scorsa ha realizzato l’installazione in acciaio riportante la scritta "E’ amore" posizionata sulla porta di accesso del paese nell’ambito del progetto nazionale di arte contemporanea "Una boccata d’arte" sostenuto dalla Fondazione Nissim. L’installazione di Ronchi è stata acquistata dal Comune di Ameglia grazie anche al contributo dei Cantieri Sanlorenzo Yachts. Per la realizzazione dell’opera Alice Ronchi aveva raccolto lettere e testimonianze dei residenti che sono state raccolte nel libro presentato oggi alle 17.30 insieme al critico d’arte Andrea Daffra e Marzia Ratti, assessore alla cultura del Comune di Ameglia e naturalmente gli abitanti del borgo ispiratori del progetto.