"I Luoghi della Musica: Vezzano Ligure chiude con lo swing della Monday Big Band"

Una conclusione... postuma, per la ventinovesima edizione dell’ormai storico e apprezzato festival provinciale ‘I Luoghi della Musica’, organizzato da alcune associazioni del nostro territorio. Stasera, a partire dalle 21, nel piazzale della Chiesa a Vezzano Superiore, si terrà un imperdibile concerto della Monday Big Band della Spezia, una formazione composta da sedici elementi: quattro sax, quattro trombe, due tromboni, poi pianoforte, basso, batteria, voce maschile e voce femminile, sotto la bacchetta del direttore Umberto Marsilla. La Big Band eseguirà una carrellata di brani celebri dal repertorio swing e american songs degli anni Trenta e Quaranta. Il concerto, che non si era potuto svolgere il 15 luglio scorso a causa della indisposizione del direttore della band, farà calare il sipario sulla kermesse realizzata con il contributo di Fondazione Carispezia, dell’assessorato alla Cultura della Regione Liguria e dei dodici Comuni della provincia della Spezia (Ameglia, Arcola, Bolano, Brugnato, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Monterosso al Mare con pro loco, Riomaggiore, Santo Stefano di Magra, Sesta Godano, Vezzano Ligure) che hanno aderito al percorso. La Monday Big Band è un gruppo musicale spezzino costituitosi nei primi anni ’90 nota per le sue espressioni di brani di autori classici come Glenn Miller, Benny Goodman, Duke Ellington , ma anche più recenti come Herbie Hancock, Wayne Shorter, Horace Silver, Stevie Wonder e altri. Il concerto è organizzato dall’associazione Gruppo Strumentale Hyperion e si avvale inoltre del contributo del Comune di Vezzano ligure. Il concerto è ad ingresso gratuito senza prenotazione.

m. magi